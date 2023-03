RTX 4080 Noctua Edition: Asus rende NVIDIA ancora più 'glaciale'

Mentre gli ultimi leak su RTX 4070 e RTX 4060 completano il quadro delle specifiche delle prossime schede video della famiglia RTX Serie 40, è sempre un buon momento per dare il benvenuto a progetti decisamente molto particolari.

Uno dei casi più interessanti degli ultimi mesi sono state le proposte realizzate in partnership tra Asus e Noctua, dando vita a delle schede video custom dedicate agli appassionati del noto brand austriaco, con temperature e silenziosità uniche. Ebbene, in queste ore si torna nuovamente a parlare di questo duo esplosivo, perché Asus e Noctua hanno annunciato la loro ultima fatica: la RTX 4080 Noctua Edition è ufficiale ed è anche la prima GPU next-gen a ricevere questo trattamento dopo l'ottimo feedback ricevuto con Ampere.

Tra le caratteristiche di questa versione, prendendo come riferimento la TUF, troviamo un sistema di dissipazione rivisitato, con un'ampia vapor chamber e un numero inferiore di lamelle laterali, le cui performance termiche sono però garantite da un numero maggiore di heatpipe da 8 mm.

Stando ai dati di Asus, questa progettazione insieme alle ventole studiate da Noctua dovrebbero garantire una riduzione cospicua (sempre in relazione alla versione TUF) del rumore generato, come potrete osservare anche nel grafico. Se possibile, la scheda sembra ancora più grande delle "sorelle" RTX 4080. Secondo le prime recensioni (qui trovate quella di Guru3D) la scheda peserebbe poco meno di 2 Kg con uno spessore superiore agli 8 cm, richiedendo una clearance di oltre 4 slot.