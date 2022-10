RTX 4080, ecco i prezzi in euro sul mercato: finite le speranze?

I prezzi inglesi della RTX 4080 avevano lasciato presagire uno scenario non dei migliori per la prossima scheda video NVIDIA Serie 40 in arrivo sugli scaffali: in rete sono appena emersi quelli dei primi Paesi dell'Unione Europea.

Il primo a mostrare le sue carte è stato la Finlandia, dove un noto store online ha messo sul proprio listino una lunga serie di RTX 4080 custom dei brand più disparati. Nella lista, le schede sono prodotte da AIB come MSI, Inno3D, Asus e Gigabyte.

Purtroppo, come già i prezzi UK avevano lasciato presagire, non c'è molto spazio per l'ottimismo: basti pensare che la più economica del lotto parte da circa 1,620 euro e parliamo della Inno3D RTX 4080 X3, mentre il picco si raggiunge con la Asus ROG Strix OC e i suoi quasi 1,970 euro, una manciata di euro in meno della RTX 4090 Founders Edition.

Nel corso dell'annuncio delle RTX 4080 e 4090, infatti, NVIDIA rivelò anche l'MSRP per le sue edizioni reference, rispettivamente di 1,479 euro (16 GB) e 1,979 euro, perlomeno per l'Italia.

Chiaramente allo stato attuale si parla di cifre assolutamente indicative e non è detto che poi, una volta sugli scaffali, le schede non raggiungano cifre più abbordabili o addirittura in linea con quanto proposto dalla casa madre, rispettando ovviamente anche quelle che sono le differenze di collocamento sulla lineup delle varie personalizzazioni: difficile immaginare che una Strix OC scenda a livelli di una FE, se di mezzo ci sono anche TUF e modelli non OC.