RTX 4080... al prezzo giusto: taglio in vista per la top di gamma NVIDIA

Febbraio 2023 non è partito nel migliore dei modi per il mercato dell'hardware in generale e a pesare maggiormente sul sentiment popolare sono state sicuramente le ingombranti dichiarazioni di Lisa Su, ammettendo l'undershipping da parte di AMD, che continuerà per buona parte dell'anno.

In questo contesto, anche NVIDIA potrebbe non essere nella situazione migliore di sempre, complice la tiepida accoglienza per la sua nuova generazione di schede video, ottime tecnicamente ma con un pricing da molti ritenuto discutibile se non totalmente errato.

Dopo due anni di shortage, l'idea che la RTX 4080 sia rimasta sugli scaffali per via della scarsa domanda non dev'essere piaciuta più di tanto al team verde, al punto da far partire una lunga serie di rumor sul possibile taglio di prezzo per questa dibattuta scheda video, il cui momento potrebbe arrivare molto presto anche se non si conoscono tempistiche ufficiali.

La finestra più papabile potrebbe essere quella di inizio Q2 2023, attendendo un miglioramento anche nella gittata di produzione, che dovrebbe avvenire anch'esso al cambio di trimestre.

Quanto alle ipotesi, i più ottimisti puntano alla soglia dei 1000 dollari, che la renderebbe un best buy assoluto anche in confronto all'agguerrita competizione della Radeon RX 7900 XTX, ma è plausibile che possa fermarsi anche a 1100, per una riduzione di appena 99 dollari.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione della RTX 4080, una scheda video che al netto del pricing si è rivelata la vera anima di Ada Lovelace.