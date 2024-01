RTX 4080 Super, altro che Founders Edition: la nuova custom MSI è stupenda

MSI sarebbe pronta a stupire tutti con una nuova personalizzazione da inserire all'interno della sua lineup di schede video: una custom di livello premium, dotata di un design unico, minimale ed elegante, pensata per Enthusiast e professionisti.

Il nome di questa chiacchierata personalizzazione sarebbe MSI Expert e dovrebbe entrare a far parte della lineup del dragone rosso di Taipei a partire dalla RTX 4080 Super. Avvistata inizialmente al CES 2024 di Las Vegas, la scheda è tornata a far parlare di sé per via di una serie di leak apparsi in rete, che ne confermerebbero l'imminente debutto proprio con la RTX 4080 Super, ultima scheda video della Serie 40 Super annunciata ufficialmente durante la kermesse americana di inizio anno.

I render consentono di ammirarne le forme: si tratta di una scheda video elegante, apparentemente avvolta in una scocca in alluminio modellata per abbracciare PCB e sistema di dissipazione con delle linee semplici e morbide che si alternano a bordi netti e ben definiti.

Il raffreddamento sembrerebbe del tutto simile a quello delle Founders Edition, Vale a dire con doppia ventola alternata, una sul frontale con finestra di Flow Through e una incastonata sul backplate posteriore. L'alimentazione avviene per mezzo del connettore a 16-pin di nuova generazione, unico per alimentare completamente la scheda.