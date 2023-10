RTX 4080 Super, ci siamo quasi: c'è già il supporto ufficiale su HWiNFO

Dopo le presunte specifiche delle nuove RTX Serie 40 Super, tra cui una RTX 4080 da 20 GB e una RTX 4070 Super spaventosamente simile alla RTX 4080, arrivano novità per quel che riguarda l'aspetto più concreto della faccenda: arriveranno? Se sì, quando?

Se una risposta che non sia frutto di speculazioni ancora non è possibile, di certo il suggerimento arrivato in queste ore dal team di HWiNFO ci dà una grossa mano, perlomeno sulla prima domanda.

Quindi esiste davvero questa NVIDIA GeForce RTX 4080 Super? Secondo il popolare software, sì, dal momento che l'ultimo aggiornamento ne introduce il supporto ufficiale per il monitoraggio delle sue prestazioni.

Chiaramente non siamo di fronte alla certezza assoluta, per cui dovremo attendere NVIDIA e la sua roadmap prima di scoprire qualcosa in più su queste misteriose schede.

Ammesso che esistano, comunque, sappiamo già che la compagnia dovrebbe optare per il naming "Super" proprio per suggerire la stretta parentela con la Serie 40, trattandosi puramente di un refresh, come avvenuto con la Serie 20, e non di una nuova generazione. A variare sarà soprattutto il profilo delle memorie, più capienti e con un bus maggiore, cosa che potrebbe fare la felicità dei fan "delusi" dal lancio della RTX 4070.