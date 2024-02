RTX 4080 Super, ha avuto ragione NVIDIA: quasi sold-out negli USA

Presentate al CES 2024, le nuove RTX Serie 40 Super si sono rivelate delle schede video particolarmente apprezzate da parte del pubblico e della critica. Rimaneggiate per rapporto prezzo-prestazioni, nel caso della classe 80 si è lavorato più sul cartellino e che sulla scheda tecnica.

Come emerso anche nella nostra recensione della RTX 4080 Super, infatti, questa scheda è migliorata solo marginalmente in prestazioni assolute nei confronti della sorella RTX 4080, dalla quale però ha preso le distanze in termini di costo finale.

La mossa di NVIDIA sembra aver pagato anche in questa fascia, dato che con i suoi 999 dollari sembra ormai introvabile negli USA a MSRP. Il motivo è proprio il forte interesse del pubblico, con moltissime schede disponibili solo per il pickup di persona ma non per l'acquisto online.

Non si tratterebbe di scalping, ma di una vera e propria corsa all'acquisto: da BestBuy ad Amazon, la RTX 4080 Super è diventata letteralmente un miraggio nelle versioni custom prezzate come le Founders Edition.

Situazione che nel Vecchio Continente non sembra essersi verificata, con una buona accoglienza ma numerose opzioni che ancora vendono la scheda video a prezzo ufficiale, eccezion fatta per lo store NVIDIA, dove l'edizione FE risulta attualmente esaurita: una strategia che sembra aver premiato l'azienda per l'audacia di proporre una scheda più bilanciata senza toccare in maniera importante la scheda tecnica, come fatto invece per la RTX 4070 Super.