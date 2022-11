RTX 4080, tiepida risposta del pubblico mentre la RTX 4090 macina record

Nonostante il comunicato NVIDIA sui cavi 12VHPWR e tutta la polemica che l'ha preceduto in merito a una questione che, numeri alla mano, potrebbe essere definita trascurabile, il pubblico ha accolto in maniera faraonica la nuova top di gamma del brand.

Stando alle stime emerse in rete e basate sui rapporti degli AIB, la RTX 4090 avrebbe già venduto oltre 125.000 unità. Il dato più aggiornato, tuttavia, parla di una cifra superiore alle 130.000 schede video spedite in tutto il mondo.

Insomma, l'entusiasmo generato da questa straordinaria scheda video sembrerebbe superare di gran lunga i timori per un problema che allo stato attuale ha un'incidenza inferiore all'1% con 50 unità colpite, secondo la stessa NVIDIA.

Molto diverso il discorso sulla RTX 4080: l'accoglienza per la "piccola" di casa, infatti, sarebbe stata piuttosto tiepida e si stima che siano state spedite circa 30.000 unità in tutto il mondo, portando il dato totale sulle RTX Serie 40 a 160.000 schede video, ma mostrando un trend piuttosto chiaro in proposito: gli utenti intenzionati a superare i 1.400 euro, starebbero preferendo puntare al massimo disponibile sulla piazza.

Del resto, i timori che le nuove RX 7900 di AMD possano giocarsela ad armi pari proprio con la RTX 4080 con un MSRP inferiore potrebbero aver avuto il loro peso, soprattutto in virtù del loro imminente arrivo sul mercato. A ogni modo, se volete sapere come si comporta l'ultima fatica di NVIDIA, potrete fare riferimento alla nostra recensione della RTX 4080.