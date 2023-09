RTX 4090 in 8K a 240 Hz? Neanche su HDMI, meglio puntare su AMD

Tra le novità Samsung presentate alla Gamescom 2023 di Colonia, il colosso sudcoreano ha presentato anche il nuovo Odyssey Neo G9 da 57 pollici, lo stato dell'arte della proposta gaming mondiale in quanto a monitor, grazie anche ma non solo all'adozione dei più recenti standard di trasmissione.

L'Odyssey Neo G9 da 57 pollici, infatti, è un monitor dual UHD con pieno supporto allo standard DisplayPort 2.1. Ciò avrebbe consentito ai primi reviewer asiatici di provare il monitor e i suoi ingressi con le schede video di questa generazione. Se la RTX 4090 sulla carta non è assolutamente compatibile con questo standard, impedendo di fatto di trasmettere a un refresh rate superiore ai 120 Hz a risoluzione nativa dual UHD, diverso è il discorso sulle HDMI 2.1, dato che dovrebbe avere a disposizione la medesima banda delle Radeon RX 7000 e quindi dovrebbe avere pieno accesso anche ai tanto agognati 240 Hz.

Purtroppo, anche su HDMI la RTX 4090 sembra fermarsi a 120 Hz, apparentemente per via del design stesso degli output video delle GPU NVIDIA, che non sarebbero in grado di concentrare la banda su singola uscita, riducendo inevitabilmente la banda sulle varie porte.

Resta da capire se questa limitazione sia eliminabile tramite un aggiornamento firmware, ma anche se NVIDIA sia interessata a offrire una soluzione per questo genere di problemi.

Per gli appassionati dell'eterna sfida tra AMD e NVIDIA, ecco il nostro approfondimento dedicato a FSR 3 e DLSS 3.5, le più recenti tecnologie dei due brand.