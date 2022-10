RTX 4090 e A770, ormai ci siamo: arriva il supporto su importanti software

Il lancio della Intel ARC A770 è avvenuto a distanza ravvicinata dal keynote in cui Jensen Huang ha svelato la sua nuova GPU monstre, la RTX 4090. Entrambe sono ormai vicinissime e, nel frattempo, sono tantissimi ad aggiungerne il supporto completo.

L'ultimo software ad annunciare la compatibilità con la nuova NVIDIA GeForce RTX 4090 e con le Intel ARC A750 e A770 è stato GPU-Z. Il popolare programma per il monitoraggio e il controllo delle informazioni relative alle schede video è, quindi, pronto per accogliere l'imminente arrivo sul mercato di queste interessanti GPU.

Inoltre, sono stati aggiunti diversi fix relativi al monitoraggio delle schede Intel, tra cui quelli relativi ai sensori di temperature.

Ora, i primi a mettere le mani su queste GPU potranno finalmente avere accesso a tutte le specifiche delle schede in loro possesso, dalla versione BIOS alle informazioni relative all'overclock, passando per il DLSS scanner. A questo punto, è molto plausibile che presto vedremo circolare in rete anche i primi screenshot di rito, visto che in rete moltissimi addetti ai lavori hanno già pubblicato dei personali unboxing delle schede video targate Intel.

Nel frattempo, nelle ultime ore sul web sono apparsi i possibili prezzi europei della RTX 4090 custom... e non sembrano andare per il sottile!