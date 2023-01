RTX 4090, arrivano i cavi third party angolati: addio agli scioglimenti?

La questione dei cavi della RTX 4090 che si sciolgono ha tenuto banco per diverse settimane dopo il lancio della nuova scheda video flagship di NVIDIA, salvo poi scoprire che in gran parte dei casi la questione era da imputare a un incorretto inserimento.

Una delle altre cause, però, è da ricercare nel danneggiamento del cavo stesso all'altezza del connettore, le cui tolleranze in termini di torsione sono davvero minime e che richiede per un corretto utilizzo una curvatura dolce, che può occupare fino a 35 mm di spessore oltre il termine della scheda in larghezza.

Questo potrebbe non essere possibile in tutti i contesti e in ogni case, data l'enorme variabilità di clearance a disposizione. Per questo motivo, alcuni dei principali produttori autorizzati hanno iniziato a distribuire nuove versioni dei loro cavi e adattatori per connettore 12VHPWR dotati di terminale a L oppure addirittura a U.

In questo modo sarà sicuramente più difficile imputare all'incorretto posizionamento eventuali problematiche, causando meno stress sia a livello di saldature dei cavi che nei pin stessi.

Cablemod, in particolare, propone un semplice terminale a 90 gradi da applicare all'adattatore in dotazione, mentre altri produttori, come modDIY propongono direttamente adattatori sostitutivi a L oppure terminali a U o a L da applicare al proprio per rendere più semplice la discesa o la risalita, a seconda della propria preferenza in termini di cable management.

Nel frattempo, ricordiamo che anche AMD non se la sta passando benissimo con la sua next-gen e le Radeon RX 7900 XTX con vapor chamber difettosa.