RTX 4090, avvistata una misteriosa versione blower: stanno tornando?

Sin dalla scorsa generazione, abbiamo praticamente detto addio alle schede video con dissipazione blower, perlomeno nel segmento gaming. La latitanza delle RTX 3090 blower, annunciate ma rarissime da trovare, è stata la cartina al tornasole di una situazione diffusa su tutta la gamma.

Con la Serie RTX 40 le cose non sono cambiate, ma un recente avvistamento potrebbe far ben sperare chi vorrebbe puntare su una scheda video con questo stile. Nelle ultime ore, infatti, MEGAsizeGPU ha affidato a Twitter la foto di una misteriosa scheda video in formato blower che, secondo l'insider, dovrebbe essere una RTX 4090 prodotta da Gigabyte.

Curiosamente, il board design sembrerebbe lo stesso della versione retail ma con uno spessore ridotto all'osso e pari a due slot pieni. Nonostante le dimensioni inferiori rispetto alla media delle RTX 4090 custom, questa scheda sembra gestire tutto sommato molto bene le temperature, con massime di 78 °C e picco all'hotspot di 80 °C, mentre le memorie hanno raggiunto anche i 98 °C. Nulla di inaspettato, dunque, viste le dimensioni dei modelli che abbiamo messo alla prova (per esempio, nella recensione della RTX 4090 TUF).

Non è detto, tuttavia, che si tratti realmente di una scheda video prodotta da Gygabyte ma di un prodotto che ne utilizza solo il PCB e la componentistica interna, affidandosi poi a una dissipazione custom per commercializzare soluzioni come questa, senza brand in evidenza.