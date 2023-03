RTX 4090, quanto cambia tra una generazione e l'altra di PCI Express?

Se gli SSD PCIe Gen5 sono imminenti, mostrando miglioramenti verticali in termini di prestazioni in lettura e scrittura sequenziali, lo stesso potrebbe non valere per le schede video: un recente test di TechPowerUp ha dimostrato quanta differenza possano fare le linee a disposizione della GPU.

Non si tratta di qualche modifica invasiva, ma di un test che guarda indietro, mostrando la differenza sulla stessa GPU tra 16 e 8 linee PCIe Gen4 a disposizione, quindi con una discrepanza in termini di larghezza di banda pari alla metà, o al doppio a seconda del punto di vista.

Il sistema utilizzato vanta un processore Intel Core i9-13900K al fianco di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090, l'attuale flagship del team verde e miglior scheda video consumer attualmente sulla piazza.

I test eseguiti dal portale hanno messo in luce che in gaming il doppio della banda non per forza si traduce nel doppio delle prestazioni. In effetti, qualunque fosse la risoluzione, tra le due modalità la differenza massima è stata di circa l'8%, strettamente dipendente anche dal titolo.

Ricordando che 8 linee Gen4 equivalgono grossomodo al meglio di scorsa generazione, vale a dire a 16 linee PCIe Gen3, appare comprensibile come non vi sia un reale vantaggio lato costo/beneficio nel progredire ulteriormente, perlomeno per ora.

Scendendo ancora come banda, invece, iniziano a notarsi discrepanze maggiori, ma è con 4 linee Gen3 che si ottiene il collo di bottiglia più sensibile, portando le prestazioni della RTX 4090 "cappata" a livello di una 3090 Ti a piena banda.