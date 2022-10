RTX 4090, i cavi fusi preoccupano NVIDIA: i modelli difettosi torneranno alla casa madre

NVIDIA è da qualche giorno nell'occhio del ciclone a causa dei problemi di temperatura della NVIDIA RTX 4090, che avrebbe addirittura fuso alcuni cavi di alimentazione. Il Team Verde sta indagando sulle segnalazioni degli utenti, ma pare che ora abbia chiesto a chiunque sia stato colpito dal problema di riconsegnare la propria RTX 4090 alla casa madre.

In particolare, Igor's Lab riporta che NVIDIA avrebbe richiesto ilpresso i propri magazzini, in modo da verificare l'incidenza del problema di fusione dei cavi di alimentazione sia tra le GPU prodotte "in casa" che tra quelle customizzate dai principali AIB sul mercato. Nello specifico, NVIDIA avrebbe chiesto la spedizione di tutti i modelli che hanno riscontrato dei difetti presso il proprio quartier generale, in modo daLa notizia arriva che, dopo negli scorsi giorni, alcuni utenti hanno riscontrato loa 16 pin della scheda. Intanto, i fan che sono stati affetti dal problema sono stati già rimborsati o hanno ottenuto la sostituzione delle proprie schede, sia nell'edizione "vanilla" di NVIDIA che nel caso di componenti custom dei principali AIB, come Gigabyte. Alcuni hanno attribuito il problema agli elevati consumi della NVIDIA RTX 4090 , ma per il momento si tratta di un'

In ogni caso, le recenti mosse del Team Verde sembrano indicare che NVIDIA sarebbe sinceramente preoccupata per la situazione della sua scheda grafica top di gamma di nuova generazione. Per il momento, comunque, non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali dell'azienda sul problema, che sembra però aver ulteriormente funestato un lancio già piuttosto controverso, specie per via delle critiche contro la RTX 4080 12 GB, che è stata cancellata all'ultimo minuto dal colosso di Santa Clara.