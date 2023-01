RTX 4090 come GPU esterna? Si può ma con un grosso compromesso

Dopo aver scoperto i possibili prezzi dei notebook con RTX 4090, torniamo a parlare della vera regina delle prestazioni, la RTX 4090 desktop, in relazione al suo utilizzo come GPU esterna su notebook.

A provarla in questa configurazione è stato l'utente OmegaMalkior sul forum di eGPU. Nell'interessante thread sulla sua build, l'appassionato ha mostrato come si possa tranquillamente inserire la nuova flagship NVIDIA in un Razer Core X. Tuttavia, la RTX 4090 richiede un minimo di tre connettori a 8-pin da applicare all'adattatore 12VHPWR. Per questo motivo è stato necessario un cambio di alimentatore poiché il PSU stock supporta un massimo di due terminali a 8-pin. Per l'occasione, è stato utilizzato un Corsair SF750, naturalmente in formato SFX.

Una volta messa in azione, la RTX 4090 è stata in grado di sfornare prestazioni ottime ma sottodimensionate rispetto a una configurazione standard. In particolare, sono stati raggiunti 36.021 punti su Fire Strike Extreme, 17.830 su Time Spy Extreme e 19.652 su Port Royal, rispettivamente inferiori rispetto a un sistema desktop del 21%, dell'8% e del 25%. Vale la pena precisare che i risultati sono stati ottenuti in seguito all'applicazione di un leggero overclock, mentre la perdita percentuale è calcolata nei confronti dei punteggi di un sistema desktop a valori stock.

Il laptop utilizzato è un Zenbook 14X Space Edition con processore Intel Core i9-12900H. L'utilizzo in tandem con eGPU è stato possibile, naturalmente, grazie alla presenza del supporto allo standard Thunderbolt 3.