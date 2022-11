RTX 4090, dimensioni titaniche... ma entra persino in un NUC!

Le dimensioni della RTX 4090 sono a dir poco generose, al punto da prendersi anche delle frecciatine più o meno dirette da parte dei competitor. Eppure, dalla Cina arrivano le prime analisi dei nuovi NUC Intel, che a quanto pare sarebbero perfettamente in grado di ospitarla.

Nel corso del lancio delle Radeon 7000 fu nientemeno che Scott Herkelmann a prendersi gioco del competitor storico, scherzando sul fatto che con le nuove schede video di AMD "non ci sarà bisogno di cambiare case". Per quanto questo possa essere vero, è sempre interessante osservare i fatti da altre angolature.

Le foto arrivano direttamente dai colleghi asiatici di Computer Evaluation Room, che hanno potuto già mettere le mani sui potenti NUC 13 Extreme di Intel, compatibili con i processori Intel Raptor Lake di tredicesima generazione.

Curiosamente, questo potente mini-PC dotato di CPU Intel Core i9-13900K e RTX 3080 Ti TUF è in grado di ospitare, seppur al limite della sua capienza, una RTX 4090 Founders Edition in tutto il suo splendore e la sua potenza. Un punto di vista interessante, certo; non fosse altro che probabilmente nessuna custom sul mercato sarà altrettanto fortunata. A ogni modo, ennesimo punto a favore dei potenti mini-PC di Intel che non smettono di stupire, soprattutto nel mercato asiatico.