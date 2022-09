Ecco la RTX 4090 economica... ma è fatta di mattoncini!

A distanza di una settimana dall'annuncio delle RTX 4090 e RTX 4080, le polemiche su prezzi e consumi sembrano non essersi ancora dissipate. Tuttavia, anche se in maniera puramente goliardica, potrebbe esserci una soluzione alternativa.

Colorful ha proposto ai suoi fan un PC piuttosto curioso e fatto di riconoscibilissimi "mattoncini". Al suo interno troverete tutto il necessario che solitamente compone un PC, solamente in scala. Dall'alimentatore alla scheda madre, passando dalla GPU, tutto è al suo posto e con una livrea che trae spunto dall'iconica gamma iGame del produttore asiatico.

Il prezzo di questo "kit" è di appena 56 dollari al cambio (399 RMB) e la scheda video raffigurata dovrebbe richiamare l'estetica della nuova Colorful RTX 4090 Vulcan OC. La scheda madre, invece, riprende le forme della iGame UltraD5 Z690 per Alder Lake, cosi come le RAM mimano le fattezze delle iGame Vulcan DDR4.

Il set di mattoncini è frutto di una collaborazione con il brand cinese Pingqui, che produce set di questo tipo per il paese asiatico. I pezzi che compongono questa simpatica riproduzione sono 1123, ma la disponibilità dovrebbe essere limitata sia in quantità che in diffusione, con una probabile distribuzione esclusivamente entro i confini cinesi.

Nel frattempo, suggeriamo a chi fosse interessato alle vere RTX Serie 40, di dare un'occhiata al nostro recente approfondimento sulle preoccupazioni destate dalla documentazione PCI-SIG in merito ai cavi delle RTX 4090 che si sciolgono.