La RTX 4090 ha fuso dei cavi: NVIDIA indaga sulle segnalazioni

Parlando con The Register, NVIDIA ha annunciato che i propri ingegneri stanno indagando sulle segnalazioni giunte nelle scorse ore su Reddit di alcuni utenti che hanno riportato lo scioglimento dei cavi di alimentazione delle RTX 4090.

Ma facciamo un pò di contesto. Tanto per cominciare, la questione era già nota a molti in seguito all'analisi di Gamers Nexus in cui si parlava proprio dei cavi della RTX 4090 che si sciolgono.

Qualche giorno fa, poi, direttamente su Reddit, un utente ha pubblicato alcune foto di un cavo d’alimentazione 12VHPWR con marchio NV bruciato nel punto in cui si collegava alla scheda grafica, con danni evidenti anche alla stessa GPU. “Puzzava e ho visto del fumo”, ha spiegato il Redditor nel post, aggiungendo che con ogni probabilità il problema sarebbe da ricercare nel connettore di alimentazione, dal momento che la RTX 4090 funzionava ancora correttamente nonostante il danno subito.

In un secondo post su Reddit, un altro utente ha descritto un’esperienza simile con tanto di fotografie della scheda. In questo caso però i danni sembrano essere di portata minore, ma sia sulla GPU che sui cavi i connettori di alimentazione sono stati riportati dei danni.

The Register riporta a tal proposito alcune notizie arrivate lo scorso settembre da parte del gruppo industriale responsabile degli standard PCI, PCI-SIG, il quale in una lettera inviata a settembre ai propri membri si diceva a consapevole dei problemi di varianza termica registrati con i cavi 12VHPWR, “che potrebbe causare problemi di sicurezza in determinate condizioni”. Il produttore di cavi Cablemod spiega ancora più nel dettaglio i problemi, e osserva che qualsiasi piegatura dei fili entro 35mm dal connettore “può portare a un carico irregolare sugli altri fili, aumentando il rischio di danni da surriscaldamento”.



Insomma, una situazione più allarmante del previsto che AMD a quanto pare avrebbe aggirato del tutto. Nelle scorse ore, infatti, lo stesso Scott Herkelman ha confermato che le Radeon 7000 non avranno cavi 12VHPWR.