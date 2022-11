RTX 4090, la GALAX HOF a 1000W infrange qualunque record di performance

In giro spesso si sente dire che le schede video custom sono tutte uguali o che cambia poco o nulla, se non nel raffreddamento. Eppure, la nuova GALAX GeForce RTX 4090 HOF non sembrerebbe essere del tutto d'accordo con queste teorie.

In un mercato che conta svariate centinaia di GPU custom prodotte dagli AIB, in effetti, sembrerebbe esserci una vincitrice assoluta tra tutte le personalizzazioni prodotte finora con il chip AD102-300, proprio la GALAX HOF.

Questa curiosa custom avrebbe già infranto 20 record mondiali, inclusi quelli su Superposition, 3DMark e Catzilla. La scheda viene commercializzata con doppio connettore 12VHPWR, l'unica a vantare una simile configurazione di alimentazione e, di conseguenza, con i suoi margini di overclock.

Attualmente, i record conseguiti dal team GALAX OC con BIOS custom e raffreddamento ad azoto liquido sono:

3DMark Port Royal / 31622

3DMark Time Spy / 41926

3DMark Time Spy Graphics Score / 44293

3DMark Time Spy Extreme Graphics Score / 23229

3DMark 11 Extreme / X59575

3DMark 11 Performance / 94414 (LOD)

3DMark Fire Strike / 74725

3DMark Fire Strike Extreme / 50941

3DMark Fire Strike Ultra / 30612

GPUPI_32B / 49.049

GPUPI_1B / 0.917

Superposition 1080P Extreme / 29044

Superposition 8K / 17896

Catzilla 1080 / 136920

Catzilla 1440P / 80417

Catzilla 4K / 35156

Catzilla 576P / 19352

Catzilla 720 / 178780

Unigine Basic / 16802.93

Unigine Extreme / 16175.56

Attualmente non esistono reali competitor a questa scheda, in grado di raggiungere i 1000W di TDP, ma come abbiamo avuto modo di verificare anche nella recensione completa della RTX 4090, la nuova ammiraglia del blasone verde è una scheda assolutamente incline a prestazioni di livello superiore, complice la nuova architettura Ada e i Tensor Core di quarta generazione.