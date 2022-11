La RTX 4090 HOF è sul tetto del mondo: raggiunti 3,85 GHz!

Ricorderete sicuramente i record infranti dalla GALAX RTX 4090 HOF, unica scheda video al mondo dotata di doppio connettore 12VHPWR a 16-pin e in grado di ricevere fino alla bellezza di 1000W con un margine di overclock pressoché illimitato.

Ebbene, oltre ad aver stracciato qualunque primato sulla suite 3DMark e su Catzilla, ora la GALAX RTX 4090 HOF è riuscita a raggiungere anche il record di frequenze, con la bellezza di 3,85 GHz ottenuti dal team GALAX OC Lab.

Naturalmente, queste frequenze non sono state ottenute a regime standard, bensì con un raffreddamento ad azoto liquido custom e per un brevissimo lasso di tempo, nel contesto di un leggero benchmark su GPUPI. Da notare che gli stessi overclocker avevano raggiunto i 3,5 GHz su 3DMark in precedenza.

I nuovi record di frequenze della RTX 4090 HOF sono i seguenti:

GPUPI 3.3 1B, 3.825 GHz

GPUPI 3.3 32B, 3.78 GHz

Fire Strike Ultra, 3.7 GHz

Fire Strike Extreme, 3.675 GHz

Port Royal, 3.7 GHz

3DMark Vantage Performance, 3.7 GHz

3DMark Vantage Extreme, 3.7 GHz

3DMark 11 Performance. 3.7 GHz

Catzilla 1080P, 3.7 GHz

Catzilla 1440P, 3.7 GHz

Catzilla 4K, 3.7 GHz

Catzilla 576P, 3.7 GHz

Catzilla 720P, 3.7 GHz

Superposition 8K, 3.66 GHz

Nel frattempo, ricordiamo che nel corso delle ultime giornate abbiamo anche pubblicato la nostra recensione della RTX 4080, una scheda video dal potenziale assoluto ma con un price point difficile da digerire.