RTX 4090, NVIDIA richiama le schede con cavi sciolti: soluzione in vista?

Ormai anche il grande pubblico inizia ad avere timore per via dei cavi che si sciolgono della RTX 4090. Sono già arrivate anche le prime segnalazioni pubbliche ed è arrivato il momento della risposta del gigante verde - no, non Hulk!

Secondo quanto segnalato dal solito Igor Wallossek, NVIDIA starebbe chiamando a raccolta i produttori partner per concertare insieme il ritiro delle schede video su cui si sono verificati questi problemi.

Seppur in minima parte a livello statistico, questo problema desta non poche preoccupazioni e potrebbe andare a influenzare anche le vendite del resto della lineup con un velo di diffidenza generalizzata nei confronti di Ada e dei connettori 12VHPWR.

Il problema non sarebbe circoscritto a determinati partner o modelli, ragion per cui a occuparsene sarà la stessa NVIDIA, chiedendo ai partner AIC di raccogliere e rispedire alla sede centrale le schede affette dal difetto per analizzarle internamente.

Insomma, un evento abbastanza importante e una decisione piuttosto drastica, visto e considerato che mai in passato problemi simili furono approcciati in maniera così netta. Come ricorda Igor, infatti, "neanche qualche anno fa, con i problemi di Micron sulle RTX 2080 Ti, hanno operato in questa maniera".

Stando alle parole di Igor, il problema non sarebbe di deterioramento o di eccessivo ripiegamento del cavo, bensì di una scarsa qualità di fabbricazione. A ulteriore conferma di ciò, spiega lo specialista, i cavi 12VHPWR sotto standard forniti dai produttori di PSU non sarebbero affetti da scioglimento improvviso.

In termini di rapporti con il pubblico, NVIDIA ha già garantito di essere pronta a sostituire le schede coinvolte e di essere attualmente già al lavoro per risolvere la questione una volta per tutte.

In attesa di saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione della RTX 4090 che, nonostante le polemiche, si è rivelata un vero e proprio mostro del 4K!