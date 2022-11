RTX 4090, NVIDIA ne ha già vendute 100.000 unità? I dati di mercato sarebbero clamorosi

NVIDIA ha lanciato la RTX 4090 circa un mese fa, ma non si è mai sbottonata sulle performance di mercato della sua scheda top di gamma. In molti hanno speculato che la RTX 4090 avrebbe faticato a imporsi a causa del suo prezzo, ma i primi dati di mercato, appena pubblicati, sembrano suggerire un grande successo di pubblico per la GPU NVIDIA.

Nello specifico, WCCFTech riporta che NVIDIA avrebbe venduto 100.000 RTX 4090 nel corso di un solo mese, sommando ovviamente le edizioni Founders e quelle custom. Si tratta di un numero di unità piazzate decisamente alto, specie per una scheda grafica lanciata ad un prezzo superiore ai 1.500 Dollari, per giunta in un periodo di grave contrazione del mercato delle schede video.

Nonostante ciò, oltre a WCCFTech anche il leaker chi11eddog ha confermato che le vendite della RTX 4090 avrebbero già superato le 100.000 unità complessive, dando ulteriore conferma del dato riportato dal portale coreano. Vi invitiamo comunque a prendere l'indiscrezione con le pinze, dal momento che, solo qualche mese fa, un altro rumor riportava delle vendite inferiori alle aspettative per la RTX 4090.

Sempre WCCFTech ha però confermato che il rumor sulla scarsa domanda di RTX 4090 emerso in precedenza sarebbe semplicemente stato falso, e che al più la GPU avrebbe vissuto una contrazione nel numero di unità disponibili sul mercato per via dell'intervento degli scalper, e non per la riduzione della produzione da parte di NVIDIA e dei suoi partner.

In ogni caso, pare che la scarsa disponibilità della scheda sia già stata risolta, e che non dovrebbe più ripetersi in futuro: l'unico momento in cui la domanda degli utenti ha superato l'offerta data dalla capacità produttiva di NVIDIA, infatti, sarebbe stato quello della prima settimana dopo il lancio della scheda, a causa dell'accumulo di un gran numero di ordini in pochissimi giorni.