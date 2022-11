RTX 4090, perché cavi e connettori fondono? Neanche NVIDIA sembra saperlo

Il problema della fusione dei cavi della NVIDIA GeForce RTX 4090 è ormai sulla bocca di tutti e, come ampiamente prevedibile, anche la stessa NVIDIA ha iniziato a prendere provvedimenti. Dopo aver raccolto una serie di campioni di GPU "difettose", il Team Verde ha oggi rilasciato una dichiarazione sui problemi della RTX 4090.

Ai microfoni di KitGuru, infatti, NVIDIA ha confermato di "stare investigando il problema", ma non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito. Si tratta della prima ammissione da parte del colosso di Santa Clara del problema, che sembra dunque essere imputabile a cause legate all'hardware della sua nuova scheda grafica e non, come suggerito da alcuni, dall'utilizzo scorretto della GPU da parte degli utenti.

Sfortunatamente, NVIDIA ha anche confermato di non avere informazioni più precise sui casi finora registrati di "scioglimento" dei cavi della RTX 4090. Ormai, tuttavia, sono passate diverse settimane dal lancio della GPU top di gamma e video, immagini e racconti dei problemi della scheda sono ormai disponibili in rete da molto tempo.

Nello specifico, NVIDIA ha dichiarato che "stiamo continuando ad investigare i report del problema ma non abbiamo altri dettagli da condividere, per il momento. NVIDIA e i suoi partner sono impegnati a supportare i clienti e a garantire rimborsi e sostituzioni in caso di problemi di questo tipo". La dichiarazione non conferma né smentisce le accuse mosse da alcune testate estere, come Igor's Lab, contro NVIDIA: secondo il portale tedesco, infatti, il connettore a 16-pin per l'alimentazione della RTX 4090 sarebbe stato progettato scorrettamente.

Una tesi opposta è quella di Gamer Nexus, secondo cui il problema starebbe nei cavi di collegamento, e non nel connettore in sé: alcuni adattatori a 16-pin infatti sarebbero collegati a dei cavi "sbagliati", a 150 V, e non a 300 V. Jonny Guru, esperto di PSU di Corsair, ha suggerito che la colpa sarebbe tutta degli utenti, che non avrebbero inserito fino in fondo il connettore a 16-pin nella scheda, pur ammettendo che la forma di quest'ultimo renderebbe difficoltoso il procedimento.