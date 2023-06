Ecco la RTX 4090 più piccola di tutte: sì, è proprio una 'blower'

Accostare il nome della RTX 4090 al termine compatta potrebbe sembrare un paradosso, eppure i ragazzi di AFOX potrebbero essere riusciti in ciò che sembrava impossibile: ridurre le dimensioni medie della scheda video flagship di NVIDIA.

Dopo i primi avvistamenti di una RTX 4090 blower, a proporre la prima in questo formato è stata proprio l'azienda asiatica, nata ormai più di 10 anni fa da una costola di Foxconn.

La scheda si mostra in una a tratti forse anche eccessiva essenzialità, con linee molto industriali e squadrate, un dominio di nero e giusto qualche linea grafica in bianco. L'unica ventola a disposizione mostra il logo AFOX al centro, mentre sul retro è possibile osservare un PCB a lunghezza piena, una rarità di questi tempi, e un backplate completamente nero, finestrato, che invece si ferma a due terzi di scheda.

Sul lato I/O sono presenti degli ampi sfiati per l'aria calda, tre uscite DisplayPort e una HDMI. Dall'altra parte, invece, sempre sul lato corto, è possibile osservare il singolo connettore 12VHPWR a 16-pin.

La scheda dovrebbe operare a un massimo di 450W e tenere a bada il chip AD-102 con le dovute accortezze. Non si tratta sicuramente del migliore dei formati dal punto di vista dell'efficienza termica, ma chi cerca una soluzione da inserire in contesti multi-GPU potrebbe non avere molte altre opzioni, anche in termini di rapporto prezzo-prestazioni.

Ricordiamo che la RTX 4090 di recente è stata avvista anche nel contesto del ritorno delle schede video custom Asus ROG Matrix, un tripudio di LED e colori!