RTX 4090: nuovo record di overclock, i 4 GHz non sono più un miraggio

I 4 GHz sulla RTX 4090 non sono mai stati così vicini: per quanto possa sembrare assurdo, la capacità della nuova flagship di NVIDIA, basata su architettura Ada Lovelace, di headroom ne ha più che abbastanza, come dimostra il più recente record del mondo di OC.

Per l'esattezza, dopo il record di 3,825 GHz della RTX 4090 di maggio 2023, mancano ormai appena 70 MHz per arrivare alla "cifra tonda".

L'ultimo record, registrato sempre dal solito CENS, è anche il primo a superare la barrirera dei 3,9 GHz, arrivando alla bellezza di 3,930 GHz con la sua Colorful iGame RTX 4090 LAB Edition, con 2625,50 MHz sulle memorie. La scheda in questione non è altro che una versione "binnata" delle iGame Vulkan, puntando a competere con la RTX 4090 Galaxy HOF pensata per i record, che punta a raccogliere l'eredità di EVGA in questo segmento.

Interessante notare come, a oggi, i primi 20 posti sono tutti stati conquistati dalla RTX 4090, indice sia delle specifiche di partenza ma anche delle possibilità offerte dall'incredibile architettura NVIDIA di attuale generazione, che scalando nelle fasce inferiori invece sta dimostrando una stupefacente efficienza energetica e termica.

Il record di CENS è stato tenuto per appena 46 secondi e 383 millisecondi, come tempistiche il più basso della top 10 ma anche il più estremo di tutti in valori puramente numerici.