RTX 4090, ci risiamo: si scioglie un nuovo connettore, stavolta lato PSU

In attesa di scoprire se la soluzione di MSI ai cavi sciolti si rivelerà efficace, in rete è apparsa una nuova, preoccupante segnalazione di questo tipo: il sistema monta sempre una RTX 4090, ma a stupire è la posizione del problema, ovvero dal lato dell'alimentatore.

A riportarlo è stato l'utente reddit Shifteyes67K, il quale avrebbe riscontrato il problema sul suo sistema a partire da un alimentatore (con supporto nativo PCI Express 5) BeQuiet Dark Power 13 1000W.

Come potrete osservare nelle foto, il grosso del danno si è distribuito lungo la fila inferiore del connettore. Secondo le spiegazioni ufficiali, il problema sorgerebbe in caso di disparità di erogazione e in caso di non corretto inserimento del connettore nella sua porta ma l'evidente specifica collocazione del problema potrebbe far propendere per un difetto di progettazione o di fabbricazione.

Al momento, chiaramente, siamo ancora nel campo delle ipotesi e sarà solo un'eventuale comunicazione ufficiale di BeQuiet o di NVIDIA a far luce sulla vicenda.

A questo proposito, i ragazzi di Tom's Hardware hanno già avuto modo di mettersi in contatto con il produttore del PSU, che ha risposto chiarendo che "si tratta di un caso unico; ci siamo già messi in contatto con l'utente per saperne di più. Il nostro marchio è noto per gli elevati standard qualitativi, quindi trattiamo questi casi seriamente e abbiamo già fatto partire le indagini".

Di tutt'altra natura i problemi di alimentazione della Radeon RX 7600, anche se il produttore è riuscito a risolvere prima ancora del rilascio ufficiale, limitando quel design flaw ai soli sample destinati alla stampa.