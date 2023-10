RTX 4090, sorpresa amara per i fan: la Founders aumenta di prezzo in Europa

Mentre in giro ci sono già i primi rumor su una possibile RTX 4080 Ti, l'attuale top di gamma di casa NVIDIA ha riservato una sorpresa non troppo esaltante per gli appassionati che erano in procinto di acquistarla nel prossimo futuro.

Dalla presentazione ufficiale della RTX 4090, il team verde ha più volte ritoccato il prezzo della scheda in maniera dinamica, scendendo dagli originari 1.949 euro fino a un minimo di 1.769 euro in Germania, mentre in Italia siamo partiti da 1.979 euro sino ad arrivare a 1.789 euro.

Nelle ultime ore, tuttavia, gli utenti tedeschi hanno osservato un rialzo di 30 euro sino agli attuali 1.799 euro. In Italia, invece, c'è il tutto esaurito ma il prezzo indicato dalla compagnia è di 1.829 euro.

Chiaramente, si tratta di cifre che vanno a indicare solo ed esclusivamente le schede video in versione Founders Edition, commercializzate dalla stessa NVIDIA e non le varianti custom progettate da altre compagnie con design e sistemi di dissipazione differenti rispetto a quelli di riferimento.

Il mercato delle schede video custom, al contrario, negli ultimi mesi è risultato in leggera flessione e la stessa RTX 4090 in Europa è scesa fino al -9%, ben al di sotto rispetto al MSRP e anche rispetto al prezzo minimo della versione FE in Italia.