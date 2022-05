RTX 4090 Ti, mega-leak del design Founders Edition: sarà davvero così?

Mentre c'è già chi parla di un lancio in anticipo per le RTX Serie 40, con un appuntamento verso la fine di maggio 2022, in rete hanno fatto la loro prima apparizione le foto di quello che sembra essere il design delle nuove GPU NVIDIA Founders Edition.

Come si evince dalle foto, quella ritratta negli scatti sarebbe la RTX 4090 Ti, il modello di punta della nuova gamma, con un dissipatore a dir poco mastodontico e in linea con quanto già visto, dimensionalmente, dopo il lancio della RTX 3090 Ti.

Quanto all'aspetto generale, l'approccio di NVIDIA sembra essere conservativo dando continuità alla filosofia estetica delle schede Ampere. Del resto, anche fino a Pascal abbiamo visto un filo di continuità per più generazioni.

Tuttavia, occorre ricordare che si tratta di leak e vanno presi in quanto tali con ben poca sicurezza. La fonte già in passato ha dimostrato affidabilità, quando prima del lancio di Ampere mostrò un set fotografico simile a questo svelando il design della Serie 30, ma non è assolutamente detto che all'uscita le GPU NVIDIA RTX Serie 40 avranno quest'aspetto.

Un recente rumor, inoltre, ha messo in luce un'altra interessante e possibile caratteristica delle tanto attese schede video NVIDIA di nuova generazione, ovvero la possibilità che la RTX 4090 sia meno potente del previsto.