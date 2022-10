RTX 4090, il nostro unboxing della GeForce più potente di sempre

Il futuro passa da Ada: nel corso delle ultime settimane, NVIDIA ha lanciato la RTX 4090, la sua GPU consumer più potente di sempre, dotata di architettura di nuova generazione e nuovi Tensor Core per una propensione ancora più spiccata verso il Deep Learning.

Prima di fare il punto della situazione e saggiarne il potenziale reale sul nostro classico banco di prova, però, abbiamo pensato di condividere con voi i nostri primi scatti della GPU.

Il nostro unboxing passa per una confezione molto intrigante, in cui la scheda è disposta in diagonale, come su un piedistallo, incastonata in una struttura rettangolare.

All'apertura della scatola la scheda appare in tutto il suo splendore, mostrando anche le novità più macroscopiche del lotto, tra cui un nuovo font per le scritte e delle ventole sensibilmente più grandi rispetto alla scorsa generazione.

Anche le dimensioni sono molto generose, soprattutto nello spessore, mentre il codice estetico utilizzato per le Founders Edition con architettura Ampere resta generalmente invariato nella sostanza, un po' come accaduto anche a cavallo tra la Serie 900 e la Serie 10.

Insomma, non ci resta che iniziare con i test di rito per raccontarvi la nostra esperienza e le considerazioni finali che ne usciranno fuori. Tantissima la carne a fuoco, ma una delle novità più importanti riguarda sicuramente quanto emerso anche nel nostro speciale sul DLSS3, tecnologia che mira a riscrivere le regole degli scaler tradizionali.