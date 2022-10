RTX 4090, vendite sotto le aspettative? NVIDIA avrebbe ridotto la produzione

Nonostante sia appena uscita sul mercato, la NVIDIA GeForce RTX 4090 è stata vittima degli scalper, che hanno iniziato a rivendere le proprie schede a prezzi stratosferici in rete. Pare tuttavia che gli opportunisti potrebbero rimanere a bocca asciutta, dal momento che la domanda della RTX 4090 sembra essere più bassa del previsto.

Un'indiscrezione riportata da MyDrivers, infatti, suggerisce che NVIDIA avrebbe già spostato il "focus" della produzione dalla RTX 4090 per il settore gaming alle GPU Hopper H100 per l'AI e per server e datacenter. La notizia, che pure conferma che la domanda della scheda grafica top di gamma del Team Verde resta buona, sembra confermare che le richieste degli utenti in merito alla componente sarebbero più basse di quanto previsto dal colosso di Santa Clara.

Lo stesso report spiega anche che NVIDIA riterrebbe il settore server ormai molto più redditizio di quello delle GPU da gaming, se non altro per via della contrazione delle vendite delle schede video degli ultimi mesi, che non ha solo ridotto il numero di GPU vendute, ma anche il loro prezzo di vendita, riducendo così sotto un duplice binario i profitti dei principali produttori.

Resta ovviamente da capire se il riposizionamento della produzione di NVIDIA verso il settore server sia dovuto a problemi di vendita delle schede video da gaming o a un numero di ordini insolitamente alto per le GPU per datacenter. Da una parte sappiamo che il settore server è in continua crescita, ma dall'altra i prezzi elevatissimi della RTX 4090, insieme ad una situazione economica globale non proprio rosea, potrebbero aver convinto i videogiocatori su PC ad orientarsi verso GPU meno costose.

Inoltre, la riduzione della produzione di RTX 4090 da parte di NVIDIA, soprattutto se sommata all'azione degli scalper sulle schede già in commercio, potrebbe creare seri problemi di approvvigionamento per la scheda, che al momento risulta introvabile in molte parti del mondo, specie per chi desidera acquistarla ad un prezzo prossimo al suo MSRP.