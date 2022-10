La RTX 4090 vittima degli scalper: rivenduta su eBay fino a 4250 Dollari

Anche la NVIDIA GeForce RTX 4090 di cui abbiamo parlato nella nostra recensione è finita tra le grinfie degli scalper che, come avvenuto per la precedente generazione di schede grafiche del colosso di Santa Clara, ne stanno approfittando per rivenderla su piattaforme come eBay a prezzi esorbitanti.

La GPU è infatti andata rapidamente sold out nel giorno in cui NVIDIA ha dato il via alle vendite e subito dopo è apparsa su eBay a prezzi che variano tra i 2.500 ed i 4.250 Dollari, significativamente superiori ai 1.599 Dollari richiesti dal produttore. Come si può vedere dallo screenshot in calce, ad essere interessati sono diversi modelli custom, di ASUS ROG e GIGABYTE.

Come osservato da Digital-Trends, che ha acquisito l’immagine in calce, la maggior parte delle inserzioni vengono chiuse in pochi istanti dalla pubblicazione, riprendendo ciò che avveniva a novembre 2020 al lancio della PlayStation 5.

Non mancano le possibili frodi: alcune delle RTX 4090 disponibili su eBay infatti avevano prezzi di “soli” 1600 Dollari, e non è da escludere che si tratti di truffe dal momento che si tratta di prezzi troppo vantaggiosi. Ovviamente, come sempre in questi casi vi invitiamo ad affidarvi esclusivamente ai rivenditori ufficiali o affidabili e di evitare gli scalper e le piattaforme secondarie.