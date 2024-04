RTX 5090 e 5080, clamoroso: alla fine potrebbero arrivare nel 2024

Nonostante tutti i segnali suggerissero un possibile ritardo per le RTX 5080 e 5090, sembra che ci sia ancora speranza di vederle già nel 2024, come da tradizione. Ma cosa dicono gli ultimi rumor sulle RTX Serie 50?

Secondo un rapporto di UDN, in rapida successione rispetto al lancio delle nuove GPU Blackwell GB200, NVIDIA lancerà presto anche le nuove schede video dedicate al segmento consumer e basate sulla medesima architettura. La chiacchierata Serie 50 del team verde, dunque, potrebbe vedere la luce già nel 2024.

Come già avvenuto per le precedenti generazioni, il debutto dovrebbe avvenire nel quarto trimestre dell'anno in corso e le schede video su cui si concentreranno maggiormente gli sforzi di NVIDIA dovrebbero essere proprio le prossime top di gamma, ovvero la RTX 5090 e la RTX 5080.

Del resto, anche Ampere e Ada hanno rispettato la stessa scaletta biennale, lanciando in prima battuta proprio le opzioni di fascia più elevata. A bordo, invece, rispettivamente i chip grafici GB202 e GB203 affiancati dalle nuove memorie GDDR7 ad alte prestazioni. Non dovrebbero esserci stravolgimenti, invece, per quel che riguarda il bus di memoria delle RTX Serie 50, ma anche in questo caso rientriamo pienamente nel campo dei rumor. Non ci sono conferme, del resto, neanche in merito al nodo che verrà utilizzato, soprattutto in virtù della scelta dell'azienda di rimanere sui 5nm con il nuovo hardware dedicato all'IA, che ha mescolato nuovamente le carte in tavola (inizialmente per le RTX Serie 50 si parlava di 3nm).

