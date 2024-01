RTX Remix, arriva la Open Beta: inizia una nuova era per i remaster

Lo straordinario trailer di Half-Life 2 RTX al CES 2024 è stato solo la più recente delle prove di forza della suite RTX Remix, che promette di sovvertire l'ordine nel mondo delle rimasterizzazioni grazie alle affilate armi messe a disposizione dall'IA di NVIDIA.

La più importante novità dell'ultimo periodo, in tal senso, arriva di rettamente dal team verde: RTX Remix è arrivato finalmente alla versione Open Beta, disponibile per tutti i modder desiderosi di cimentarsi nel suo utilizzo per ringiovanire produzioni più datate o dare nuova linfa a giochi ormai dimenticati.

Disponibile a questo link, il popolare strumento di NVIDIA è stato finora utilizzato da team che hanno lavorato in stretta collaborazione con l'azienda americana, sfornando piccoli gioielli che non hanno mancato di stupire per la qualità del prodotto finale. Ne abbiamo parlato in più di un'occasione, come ad esempio nella nostra prova di Portal With RTX, che ha poi avuto un seguito nell'analisi tecnica di Portal Prelude RTX.

Mentre i fan sono ancora col fiato sospeso in attesa di poter provare con mano la riedizione di Half-Life 2, ma non nascondiamo una forte curiosità nei confronti di ciò che la community sarà capace di sfornare grazie a questi nuovi, potenti mezzi di NVIDIA.