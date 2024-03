RTX Serie 50, rumor gela i fan: memorie migliori, banda 'come le 4000'

La Serie 50 di NVIDIA, salvo sorprese, dovrebbe fare il suo debutto ufficiale entro la fine del 2024, come tradizione verde insegna. I fan si attendono grandi cose, dopo la "pausa di riflessione" di Ada, architettura fortemente votata all'efficienza energetica e termica.

Oltre a ciò, come abbiamo avuto occasione di raccontare, ad esempio, nella recensione della RTX 4060 Ti, un'altra mossa non troppo apprezzata da parte di NVIDIA riguarda la scelta del bus delle memorie, in un certo senso sottodimensionato rispetto alle reali capacità delle memorie adottate. Un freno quasi artificiale, senza il quale probabilmente questa generazione, soprattutto nella fascia media, avrebbe potuto esprimere molto di più a risoluzioni elevate.

Lo spettro del bus "ristretto", purtroppo, sembra aleggiare anche sulla next gen. Come riferito da kopite7kimi, "anche se mi sogno ancora i 512-bit, la configurazione delle interfacce di memoria di GB20X non sarà troppo diversa da quella di AD10X".

Se questa indiscrezione si rivelasse veritiera, dunque, la lineup delle RTX Serie 50 potrebbe non offrire un bus a 512-bit sulle opzioni flagship. In tal caso, è difficile immaginarsi qualcosa di diverso da quanto già sperimentato con le RTX Serie 40. Un'occasione mancata, forse, in virtù dell'adozione delle memorie GDDR7, ormai data per certa.

Anche con Blackwell, quindi, il chip top di gamma GB202 potrebbe arrivare sulla piazza con memorie GDDR7 ma su bus a 384-bit, offrendo una larghezza di banda non dissimile rispetto a quella della RTX 4090. A cascata, il chip GB203 andrebbe a 256-bit, il chip GB205 (che prenderà il posto in fascia dell'AD104, quindi si parla di classe 5070) a 192-bit e e giù fino ai 128-bit per GB206 e GB207.

Una scelta che farebbe storcere il naso non a pochi utenti ma, se questa sarà la strada, è possibile che parallelamente NVIDIA stia lavorando su tecnologie che rendano questo passaggio comunque entusiasmante, come del resto accaduto con l'evoluzione del DLSS e con il lancio di Frame Generation.