Ruba 54 milioni di dollari in criptovalute semplicemente indovinando password molto deboli

Un hacker sarebbe riuscito a rubare un patrimonio in criptovalute da 54 milioni di dollari semplicemente azzeccando password molto deboli. L'uomo, soprannominato bandito della blockchain, avrebbe infatti messo le mani su 37.926 ether.

A rivelarlo è Gizmodo, che ha provato a risalire all'identità del ladro e al flusso di denaro con l'aiuto di alcuni esperti di sicurezza informatica. I ricercatori hanno lanciato un esca al bandito, depositando un dollaro in eher su un wallet poco protetto dove era stata messa per password "0x01". Il ladro ha immediatamente abboccato, riuscendo a rubare il magro bottino.

Così gli esperti sarebbero riusciti a risalire a parte delle transazioni del ladro di criptovalute. A circa 19 milioni degli oltre 54 che sappiamo essere stati trafugati. A questo punto sorgono alcuni dubbi su come il criminale riesca a rubare i fondi in eher in così poco tempo. Gli esperti pensano che possa essere una vulnerabilità del software del wallet, e forse alcune delle vittime hanno preferito creare da soli una password facile da ricordare, invece di affidarsi alle key generate automaticamente — ma quindi anche molto più complesse, e di conseguenza difficili da craccare.

Sempre parlando di criptovalute, di recente è stata lanciato Satoshi's Treasure, una vera e propria caccia al tesoro —tra enigmi e problemi matematici da risolvere— che permette di vincere un bottino da un milione di dollari in bitcoin.

Leggi anche dell'hacker di Milano che ha rubato 1,4 milioni di indirizzi email.