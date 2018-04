Ruba 600 server di Bitcoin e scappa con lo stesso aereo del Primo Ministro

A volte le coincidenze sono veramente paradossali. E' il caso di quanto avvenuto in Islanda, con un ladro di server di Bitcoin che è riuscito a scappare con lo stesso aereo del Primo Ministro del suo Paese.

In particolare, Sindri Thor Stefansson è attualmente ricercato dopo essere evaso di prigione, dove era stato "rinchiuso" per aver preso parte al furto di ben 600 server utilizzati per minare Bitcoin da alcuni data center, per un valore totale di circa 1,5 milioni di euro. Il tutto risale allo scorso mese di gennaio, ma l'evasione dal carcere di Sogn è avvenuta solamente martedì 24 aprile.

Tuttavia, al centro del dibattito pubblico islandese c'è il fatto che Stefansson sia riuscito a scappare in Svezia prendendo lo stesso aereo del Primo Ministro Katrín Jakobsdóttir. La sicurezza non è riuscita a identificarlo correttamente e la sua fuga è riuscita. Ora è stato emesso un mandato d'arresto internazionale nei suoi confronti.

Oltre a questo, i server rubati non sono ancora stati ritrovati e potrebbero essere attualmente in uso proprio per minare Bitcoin. I proprietari delle macchine in questione hanno promesso di offrire 50.000 euro a chi aiuterà la polizia a ritrovarli. Insomma, una storia decisamente curiosa legata alle criptovalute, che sta facendo discutere in Islanda.

Nel frattempo, stando a quanto riportato da Coindesk, Stefansson avrebbe inviato una lettera al giornale islandese Frettabladid, nel quale dichiara: "Sono stato in custodia per due mesi e mezzo senza prove, ma solo a causa di sospetti da parte della polizia. Questo è quello per cui sono arrabbiato. Non è stata pubblicata una mia sola testimonianza e sono stato minacciato con periodi di detenzione più lunghi mentre ero in carcere".