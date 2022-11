Gli rubano l'auto, ma la riesce a recuperare grazie alle AirPods e l'app Dov'è

L’applicazione Dov’è di Apple si è rivelata fondamentale per consentire al proprietario di un’auto di ritrovare la vettura che gli era stata rubata. La storia dimostra ancora una volta come il sistema di localizzazione del colosso di Cupertino apra le porte a varie utilizzi.

Come riportato da WMUR, Mike McCormck, il proprietario della vettura, aveva dimenticato la sua bottiglia d’acqua in macchina. Quando è tornato a prenderla però ha scoperto che la macchina era scomparsa, ma fortunatamente si è subito ricordato di aver lasciato nell’abitacolo i suoi AirPods. A questo punto ha aperto l’applicazione Dov’è che gli ha consentito di localizzarla.

Successivamente, McCormack ha informato la Polizia che ha provveduto a rintracciare il veicolo a Weare, nel New Hampshire (proprio come indicato dall’app): i due sospetti ladri sono riusciti a fuggire per poco, visto che sono stati catturati con successo.

Se McCormack non avesse lasciato i suoi AirPods in macchina, probabilmente non avrebbe ritrovato la sua auto.

Le AirPods sono diventate sempre più popolari tra gli utenti, e di recente Apple ha spiegato il mancato supporto all’audio Lossless su Airpods che ha suscitato non poche perplessità tra gli utenti. Il colosso di Cupertino però a quanto pare intende continuare sulla propria strada con i codec proprietari.