Rubare ai ricchi per dare ai poveri: Robin Hood è realmente esistito?

Tutti almeno una volta lo abbiamo sentito nominare: Robin Hood, arciere eccellente ed eroe che rubava ai ricchi per dare ai poveri. La figura è senza alcun dubbio una delle figure letterarie medievali più popolari nella narrazione moderna, ma l'eroe in calzamaglia verde è realmente esistito?

Possiamo fin da subito dire che la sua realtà storica è molto contestata. L'origine dell'eroe, infatti, risale al tumultuoso panorama politico dell'Inghilterra del tredicesimo secolo, mentre le storie di Robin Hood che conosciamo oggi sono il prodotto delle tradizioni letterarie e poetiche del XVI-XIX secolo, riscoperte dopo la pubblicazione del racconto medievale "Ivanhoe" di Sir Walter Scott.

Storici e studiosi del diritto hanno scavato nei registri della corte e della chiesa di questi tempi, concludendo che il nome Robin Hood potrebbe aver avuto un certo peso, poiché molto probabilmente era uno dei primi pseudonimi di criminali e fuorilegge. Il primo riferimento letterario intorno al nome viene scritto intorno al 1370 d.C., mentre le vere storie iniziano a metà del XV secolo.

Le storie dell'eroe in calzamaglia lo descrivono come un uomo religiosamente devoto, moralmente assoluto, fedele al vero re, residente nella foresta e che puniva tutti coloro che se lo meritavano non facendo distinzione alcuna. Le storie devono essere state particolarmente popolari dopo una serie di calamità del XIV e XV secolo, tra cui la peste nera e la guerra dei cent'anni. Eventi che hanno messo a nudo tutta la corruzione e la scarsa leadership di re e nobili d'Inghilterra.

Lo sceriffo di Nottingham, infatti, incarna le qualità più odiate nella società inglese medievale. Infine, secondo gli storici JC Holt e, più recentemente, David Crook, la figura di Robin Hood potrebbe essere stata reale, soprattutto perché nello Yorkshire, i nomi dei luoghi associati all'eroe in calzamaglia sono numerosi (inclusa la sua tomba).

