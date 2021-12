Rubati 140 milioni di Dollari in crypto da Vulcan Forged: servizio promette risarcimenti

Non è passato molto dal furto di criptovalute ai danni di Bitmart, eppure il mercato crypto torna a essere scosso da un altro furto di 140 milioni di Dollari dall’ecosistema Vulcan Forged. L’attacco ha colpito 96 wallet privati, contenenti una percentuale importante della quantità totale di criptovalute coinvolte nel progetto.

Innanzitutto, cos’è Vulcan Forged? Si tratta di un ecosistema di gioco con sei titoli ludici basati su blockchain, combinati però a un mercato NFT e a una piattaforma di trading decentralizzato dove scambiare il token PYR. Una volta registrato l’account su tale servizio, gli utenti otterranno una serie di wallet Ethereum, Polygon e VeChain gestiti dalla stessa Vulcan Forged, la quale mantiene il controllo delle chiavi private.

Ebbene, stando a quanto ripreso da The Block i 96 wallet colpiti contenevano 4,5 milioni di PYR per un valore complessivo di 140 milioni di dollari, circa il 9% della fornitura totale di token e il 23,7% della quantità circolante. Vulcan Forged ha scoperto l’exploit e avvertito la community di rimuovere i loro fondi per rendere difficile il loro incasso da parte del malintenzionato in questione.

Ciò è avvenuto troppo tardi, dato che i dati attuali parlano dell’avvenuta vendita di più della metà della quantità rubata per ETH. Il successo dell’offensiva ha portato a un calo di valore del token PYR e ha costretto Vulcan Forged a promettere risarcimenti alle persone colpite: essi avverranno tramite wallet MetaMask, attingendo dalla tesoreria della piattaforma per ridare i 140 milioni di Dollari ai loro legittimi proprietari.

