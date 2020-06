Rubati i dati telefonici di oltre un milione di utenti, 20 arresti in tutta Italia

Il GIP di Roma ha predisposto venti misure cautelari (13 domiciliari e 7 obblighi di firma) nei confronti di dipendenti TIM che, secondo quanto emerso, avrebbero rubato i dati sensibili di oltre un milione di clienti. L'operazione è scattata a seguito della denuncia dell'operatore telefonico, presentata lo scorso Febbraio.

Come racconta La Stampa, ad essere interessati sarebbero anche gli "intermediari", che facevano parte di una vera e propria organizzazione che portava all'estrazione e rivendita dei dati anche a call center, che li sfruttavano per contattare le fasce di clienti più deboli (ovvero quelle interessate da problemi tecnici) proponendo la portabilità dei numeri allo scopo di ottenere le commissioni su ogni contratto stipulato, che possono arrivare anche a 400 Euro.

L'operazione ha visto gli specialisti della Polizia Postale impegnati in attività d'intercettazione telefonica e pedinamenti ai danni delle persone indagate. Hanno partecipato anche in CNAIPIC ed i Compartimenti della PolPost di Roma, Napoli, Perugia ed Ancona.

Questo primo "raid" rientra in un'operazione su scala più larga volta alla tutela dei dati personali degli utenti, che coinvolge sempre più dipendenti infedeli, call center ed intermediari che lucrano sulle informazioni. Sono stati individuati già 13 call center in Campania, tutti oggetti di perquisizioni da parte dei militari.