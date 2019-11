Aveva rubato migliaia di dati della Pubblica Amministrazione: arrestato un 66enne

La Polizia Postale ha annunciato sul proprio sito web l'operazione PEOPLE1, che ha portato all'arresto di un hacker di 66 anni esperto di sistemi informatici che aveva violato centinaia di credenziali di accesso a dati sensibili e rubato migliaia di informazioni contenute negli archivi della Pubblica Amministrazione.

La Polizia osserva che l'uomo avrebbe attaccato sistemi informatici in alcuni Comuni italiani riuscendo ad introdursi in banche dati come quella dell'Agenzia delle Entrate, l'INPS, l'ACI ed Infocamere.

Sono anche state denunciate sei persone che erano impiegate a vario titolo "all’interno di note agenzie investigative e di recupero crediti, commissionavano all’uomo gli accessi abusivi e il furto delle preziose credenziali, per poi farne uso nelle rispettive attività professionali".

Gli uomini del Cnaipic, tramite un'accurata indagine hanno scoperto un vero e proprio sistema di servizi, tra cui il portatile illecito PEOPLE1, "commercializzato clandestinamente ed offerto alle agenzie interessate, le quali, pagando una sorta di canone, potevano istallare il software con una semplice pen-drive USB, e riuscire così a connettersi clandestinamente alle banche dati istituzionali e fare interrogazioni dirette".

Il modus operandi per accedere alle banche dati comprendeva l'uso di email di phishing contenti come allegato dei malware. Questi file venivano inviati ai dipendenti delle Amministrazioni che, a loro insaputa, li aprivano e permettevano all'hacker di assumere il controllo dei computer.

Secondo la Polizia "l'arrestato, nella sua attività criminale, si è avvalso anche della “consulenza” di hacker freelance stranieri ingaggiati all’interno del Darkweb, che sono in fase di identificazione".