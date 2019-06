'Da Spotify Mahmood prende meno di una babysitter'. Quanto si incassa dallo streaming?

Enrico Ruggeri, noto cantautore italiano vincitore, tra le altre cose, di due edizioni del Festival di Sanremo e di numerosi dischi d'oro e di platino, ha recentemente rilasciato un'interessante intervista a POP Economy, canale 224 del digitale terrestre. Infatti, Ruggeri ha parlato, senza troppi mezzi termini, dell'industria musicale attuale.

In particolare, come riportato anche dai colleghi dell'HuffPost, il focus dell'intervista è stato posto sul ruolo della ricchezza nell'ambito musicale. Secondo Ruggeri, quest'ultima è di fondamentale importanza, visto che "Se arriva un ragazzino dal Sud o dal paesino e vince un talent, non puoi chiedergli di fare la rivoluzione. Quello a malapena deve sperare che la radio gli passi il pezzo e di rimanere un po' lì, mantenere la famiglia, avere il riscatto sociale; se invece hai una solidità economica, puoi permetterti di fare le cose che ti piacciono". Insomma, stando al cantautore italiano la buona musica, ovvero quella "interessante, innovativa e rivoluzionaria", può essere fatta solamente dai ricchi.

Questa è già di per sé una posizione piuttosto interessante da parte del cantautore italiano, ma sono le dichiarazioni successive ad esserlo ancora di più. "Lo scenario di adesso è quello della musica digitale, dove guadagnano solo le case discografiche e non gli artisti. Un artista di vertice, come Mahmood (suggerito dal presentatore, ndr), se gli fai i conti in tasca sugli utili di Spotify, guadagna molto meno di quella che viene a casa a tenermi i bambini. [...] Spotify non ti può rendere 100 euro al giorno", ha dichiarato Ruggeri.

Il mondo del web ha sin da subito espresso un po' di diffidenza rispetto alle dichiarazioni del cantautore italiano, ma in realtà quello che afferma Ruggeri potrebbe avvicinarsi molto alla realtà. Infatti gli artisti sono spesso rimasti delusi dalle politiche di distribuzione delle royalties da parte di servizi come Spotify, tanto che il Copyright Royalty Board (CRB), il consorzio che stabilisce le tariffe per le royalty degli artisti americani, ha richiesto di aumentare il compenso per gli autori fino al 44% nei prossimi cinque anni. Insomma, sembra proprio che non ci sia esattamente un rapporto idilliaco tra Spotify e gli artisti che popolano la sua piattaforma.

Uno strumento che fa emergere in modo lampante questa situazione è Streaming Royalty Calculator, un tool che stima i guadagni in base alla piattaforma e al numero delle volte che le persone hanno ascoltato una canzone (stream). Chiaramente, questi strumenti hanno sempre un certo grado di imprecisione, ma possono comunque risultare utili per farsi un'idea di come funzioni il mondo dello streaming musicale.

Per testare la tesi espressa da Ruggeri, abbiamo provato a inserire in questo strumento i dati relativi a una celebre hit di un cantante piuttosto famoso ascoltata, al momento in cui scriviamo, ben 67.096.066 volte. Ebbene, stando a Streaming Royalty Calculator, il guadagno in questo caso sarebbe di 268.384 dollari (circa 240.000 euro). Numeri niente male visto che parliamo di un unico singolo.

Tuttavia, questi soldi devono essere spartiti con la casa discografica, che secondo Ruggeri trattiene larga parte dei guadagni dell'artista, attraverso diverse forme contrattuali. Oltre a questo, è importante sottolineare che il dato principale è il numero di ascolti mensili, che va a tracciare un buon quadro dell'artista, visto che è pressoché impossibile che non ci siano alti e bassi nel corso di una carriera musicale.

In tal senso, l'artista che abbiamo preso in considerazione dispone di 4.832.654 ascoltatori mensili, per un guadagno di circa 19.330 dollari (circa 17.300 euro al cambio attuale) secondo Streaming Royalty Calculator, sempre da spartire con la casa discografica. Non possiamo ovviamente sapere quali sono i dettagli contrattuali in tal senso, ma ci limiteremo a immaginare che la casa discografica trattenga il 70%, una percentuale ritenuta plausibile da un rappresentante di Artist First in un'intervista concessa a DDAY.

Facendo un rapido calcolo, la percentuale dovuta all'artista sarebbe quindi del 30%, ovvero 5.190 euro al mese. Una cifra ancora molto alta rispetto allo stipendio medio italiano, che però fa capire come essere al top delle classifiche non comporti necessariamente introiti milionari. Insomma, Ruggeri potrebbe aver esagerato nelle sue dichiarazioni, ma neanche poi così tanto, contando che ci potrebbero essere ulteriori fattori che vanno a modificare questa cifra (anticipo da parte della casa discografica, tasse, imprecisione del tool utilizzato, soldi trattenuti da aziende terze e molto altro).

Bisogna però ricordarsi che stiamo parlando solamente di introiti provenienti da Spotify e piattaforme simili e che i maggiori guadagni degli artisti provengono solitamente da altre fonti, come concerti, gadget, tour, televisione e spot pubblicitari.