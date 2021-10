Rumor: a inizio 2022 Apple lancerà nuovi Macbook Air, iMac, Mac Mini, iPad Pro e iPhone SE

I nuovi Macbook Pro sono stati annunciati meno di una settimana fa, ma molti insider ed esperti del mondo Apple già parlano dei prossimi laptop di Cupertino. In particolare, le speculazioni si concentrano sui Macbook Air del 2022, su cui sono già trapelate numerose informazioni.

A cavallo della presentazione dei Macbook Pro di nuova generazione, infatti, è emersa online un'indiscrezione secondo cui anche i prossimi Macbook Air avranno il notch, mentre a distanza di pochi giorni è stata condivisa la scheda tecnica dei Macbook Air 2022. Ora è invece l'esperto di Bloomberg Mark Gurman a dare le sue opinioni sui laptop che la Mela lancerà nel 2022.

Nella sua newsletter settimanale, Power On, Gurman ha detto ai suoi lettori che non si aspetta un nuovo evento Apple a novembre, come alcuni rumor avevano ipotizzato la scorsa settimana, e che l'azienda di Cupertino non farà altri grossi annunci prima della fine dell'anno, concentrandosi invece sui nuovi dispositivi del 2022.

Secondo Gurman, il chip M2 sarà lanciato tra sei mesi, o addirittura tra otto mesi, insieme ai nuovi Macbook Air. I dispositivi rappresenteranno la maggior revisione della serie Air fin dal 2010, avvalorando i rumor secondo cui i nuovi Mac avranno il notch e dei bordi sottili come quelli dei device appena annunciati.

L'esperto prevede anche l'annuncio di un nuovo iMac con chipset Apple Silicon, un Mac Mini e persino un iPad Pro e iPhone SE, che saranno lanciati tutti nei primi mesi del 2022. Non sappiamo se le analisi di Gurman siano fondate riguardo al settore iPad e iPhone, ma nel caso dei Mac avrebbero senso: si tratterebbe infatti della finalizzazione del passaggio dei dispositivi di Apple ai chip proprietari, dal momento che, ad oggi, gli unici dispositivi in commercio e che utilizzano un chipset non-Apple sono l'iMac da 21.5", l'iMac da 27" e il Mac Mini.