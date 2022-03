Primo rumor su Samsung Galaxy S23: è questo il codename dello smartphone?

Mentre solo pochi giorni fa abbiamo scoperto che Samsung è al lavoro su tre smartphone pieghevoli per il 2022, di cui uno dotato di un form factor completamente nuovo, emergono oggi le prime indiscrezioni relative a Samsung Galaxy S23, il device flagship del colosso coreano che dovrebbe essere lanciato il prossimo anno.

I primi rumor sul prossimo flagship di Samsung si legano con quelli relativi al presunto nuovo smartphone pieghevole dell'azienda, che secondo alcuni leaker avrebbe codename "Diamond" e modello N4. In particolare, il noto leaker Ice Universe, in un tweet ora cancellato, spiegava che "Diamond" è il nome di lavorazione del device, mentre "N4" sarebbe il suo modello, affiancandosi a Q4 e B4, i modelli a cui si riferiscono rispettivamente Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4.

L'analista Ross Young, tuttavia, ha spiegato che le indiscrezioni di Ice Universe non sono del tutto corrette, in quanto il codename "Diamond" si riferisce al Galaxy S23, e non ad un nuovo device pieghevole dell'azienda.

Ciò tuttavia non significa che Young abbia negato l'esistenza di un terzo foldable di Samsung, che anzi è già apparso in mano ad un dirigente Samsung in una fotografia trapelata in rete. Tuttavia, l'analista ha spiegato che il device potrebbe non uscire nel 2022, ma nel 2023 inoltrato. Al contrario, Ice Universe aveva riportato che il dispositivo sarebbe stato lanciato nella seconda metà del 2022, insieme a Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4.

Ad ogni modo, l'indiscrezione di Ross Young è la prima fuga di notizie su Samsung Galaxy S23. Pur senza darci informazioni certe o significative sul device e sulla sua scheda tecnica, dunque, il rumor ci spiega che l'azienda coreana sta già lavorando al suo nuovo smartphone flagship, nonostante l'uscita di Samsung Galaxy S22 sia avvenuta solo a inizio febbraio.