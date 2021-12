Rumor: Samsung e Microsoft insieme per un nuovo visore in realtà aumentata?

Dopo l'uscita di Microsoft Hololens 2 non si è più sentito parlare del visore per la realtà aumentata di Redmond, che ha trovato limitatissimi impieghi in ambito industriale, ma il cui prezzo, che sfiora i 4.000 Dollari nella versione base, non ne fa certo un device adatto a tutti i consumatori.

Tuttavia, il Coronavirus e il Metaverso potrebbero aver rimesso in moto i progetti dietro al visore di Microsoft, che ha dimostrato di voler approdare con Teams sul Metaverso il prima possibile e che ha annunciato una partnership con Meta per raggiungere tale obiettivo. Dunque, se la casa di Redmond sta dirigendo parte delle sue energie sul Metaverso, viene naturale pensare che, come parte del "salto" verso quest'ultimo, anche i visori VR e AR dell'azienda verranno riportati in auge.

È proprio questo ciò che suggerisce un report di The Elec, che potete leggere al link in calce. Il portale, che ha delle fonti particolarmente affidabili nel mondo dell'informatica coreana, ha dichiarato di essere entrata a conoscenza di dettagli su una collaborazione tra Microsoft e Samsung per un visore in Realtà Aumentata.

In particolare, Samsung avrebbe formato una task force interna dedicata all'AR nel marzo del 2021, e avrebbe iniziato a parlare del progetto con la casa di Redmond pochi mesi dopo, nell'estate del 2021. A quanto pare, diverse divisioni dell'azienda sarebbero coinvolte nella partnership, insieme ad altri produttori esterni. La collaborazione dovrebbe durare fino al 2023, portando alla commercializzazione di un visore in realtà aumentata nel 2024.

Stando a quanto riporta sempre The Elec, nodo centrale per la collaborazione sarebbe l'azienda americana DigiLens, in cui Samsung ha investito molto e che ha creato la tecnologia Waveguide per dispositivi AR, che permette di modificare la curvatura della luce proiettata sugli schermi trasparenti (come le lenti di un occhiale) per realizzare immagini che sovrappongono fedelmente elementi virtuali a degli ambienti reali. Con ogni probabilità, la tecnologia Waveguide sarà alla base del dispositivo di Microsoft e Samsung, e dovrebbe permettere a quest'ultima di realizzare un display all'avanguardia e più leggero di quelli dei visori attualmente in circolazione.

Con ogni probabilità, Samsung si occuperà dell'hardware, del display e del chipset dell'headset, insieme alle componenti dedicate alla tecnologia Waveguide, che è stata fortemente voluta proprio dalla divisione Samsung Display. La partnership tra il colosso coreano e la casa di Windows nasce in un momento in cui entrambe sembravano aver abbandonato i propri piani per l'AR: Microsoft non parla di Hololens da più di un anno, mentre Samsung ha ufficialmente abbandonato Galaxy Gear VR nel 2019.