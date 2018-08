Rumor: lo Snapdragon 855 entrerà in produzione a breve, e vanterà una 'NPU'

Emergono nuovi rumor in rete riguardo lo Snapdragon 855, l'atteso processore sviluppato da Qualcomm che con tutta probabilità sarà il primo SoC a 7nm prodotto su larga scala ad essere impiegato in un dispositivo Android. Anche se per alcuni esperti Huawei è dietro l'angolo, pronta a stupire con il suo Kirin 980.

Da Taiwan giunge infatti un'indiscrezione secondo la quale lo Snapdragon 855 entrerà in fase di produzione nel terzo trimestre del 2018; sfortunatamente nel leak non compare il nome completo o ufficiale del prodotto al quale si riferisce, ma viene indicato un generico "Qualcomm’s next-generation Snapdragon chip", che a conti fatti può benissimo essere l'855.

Ci pensa poi WinFuture a rincarare la dose: il portale ha pubblicato un report nel quale si legge che Qualcomm ha intenzione di equipaggiare lo Snapdragon 855 con una NPU, acronimo che sta ad indicare la Neural Processing Unit. Elemento che Apple possiede già, e che è in dirittura d'arrivo in casa Huawei grazie al Kirin 970.

Il nuovo processore ideato da Qualcomm sarà il cuore pulsante dell'HubblePhone, lo smartphone molto particolare dal design futuristico e dalle funzionalità molto avanzate presentato qualche settimana fa da Turing, conosciuta in precedenza per il fallimento del Turing Phone.