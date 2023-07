Il rumore dell'elettricità negli USA è diverso da quello in Europa: sì, è tutto vero

Avete mai sentito il rumore dell'elettricità? Non succede molto spesso di udirlo ma tuttavia è possibile affermare che somigli più ad un ronzio. Negli USA, però, questo rumore è diverso da quello in Europa.

Prima di spiegarne il motivo, bisogna fare un po' di chiarezza. Esistono due tipi di corrente: continua e alternata. La prima produce un flusso costante di elettroni che fluiscono in maniera ordinata nella medesima direzione. Solitamente questa è generata da pile e batterie.

Nella corrente alternata, invece, gli elettroni non avranno un flusso costante ma, appunto, alternato e cambiano periodicamente direzione, creando, dunque, un'onda sinusoidale. Tutti i dispositivi moderni vengono alimentati proprio da questo tipo di corrente.

James Clerck Maxwell, nel XIX secolo ha spiegato che la corrente elettrica e il magnetismo, vanno di pari passo. Dunque, il ronzio elettrico percepito pare sia causato dai campi magnetici vaganti che fanno vibrare gli involucri e gli accessori, dove passa la corrente.

Tuttavia, il ronzio percepito in Europa è di gran lunga diverso da quello degli Usa dove pare sia un po' più forte. Questo perché a definire l'intensità del ronzio sono proprio le frequenze, le stesse che ci permettono di udire le note musicali.

La frequenza corrente utilizzata negli USA è di 60 Hz. In termini di scala musicale, pare sia una via dimezzo tra il LA e il SI. In Europa, invece, la frequenza corrente è di 50 Hz, dunque è proprio per questo motivo che il ronzio appare nettamente diverso rispetto a quello degli USA dove, nonostante la frequenza sia più alta, non sarà mai fastidiosa a tal punto da far impazzire la gente.

Tuttavia, è infrequente riuscire a percepire il rumore della corrente elettrica e, qualora dovessi sentirlo, potrebbe essere un chiaro segnale che qualcosa non va. A tal proposito, sapevi che i fisici hanno rilevato il ronzio dell'Universo?