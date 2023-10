Il rumore di un elicottero ha fatto accoppiare improvvisamente decine di coccodrilli

Gli elicotteri sembrano avere un effetto sorprendentemente stimolante sui coccodrilli, come dimostrato da un recente episodio avvenuto nella Koorana Crocodile Farm nel Queensland centrale, Australia. Questa fattoria si trova vicino all'area di addestramento di Shoalwater Bay a Rockhampton, dove ci sono spesso aerei e elicotteri sorvolare la zona.

Durante un passaggio particolarmente basso di un elicottero Chinook, i coccodrilli hanno mostrato una reazione inaspettata. Il proprietario della fattoria, John Lever, ha raccontato che uno di questi velivoli era sceso per permettere ai passeggeri di scattare foto ai rettili. Il rumore distintivo dell'elicottero ha provocato una risposta immediata nei coccodrilli maschi, che hanno iniziato a ruggire e poi, una volta che l'elicottero se n'è andato, si sono accoppiati freneticamente.

Questo comportamento potrebbe essere spiegato dal fatto che i coccodrilli sono animali estremamente vocali e utilizzano suoni per comunicare tra loro, segnalando territorio, disponibilità all'accoppiamento o semplicemente la loro presenza (mentre questo fa lo stesso suono di una mucca). È possibile che il suono dell'elicottero Chinook sia stato confuso con i suoni emessi dai coccodrilli maschi quando sono pronti per l'accoppiamento, scatenando così una reazione in catena.

Un'altra teoria suggerisce che i suoni a bassa frequenza possano essere percepiti dai coccodrilli in modo simile ai temporali, che sono noti per agire come afrodisiaci per questi animali. Con l'Australia che si avvicina alla stagione delle piogge, Lever prevede che ci saranno molte altre avventure amorose tra i coccodrilli, soprattutto se ci saranno altri temporali in arrivo.

