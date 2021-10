Un rumore 'misterioso' si è verificato in questo stato, ma nessuno sa la causa

Un paio di giorni fa, esattamente la scorsa domenica, il rumore di un'esplosione ha sconvolto il New Hampshire, uno degli stati americani del New England, e ha perfino fatto tremare la terra. C'è un problema però: nessuno sa la causa di questo rumore.

Gli esperti del National Earthquake Information Center dell'US Geological Survey affermano di non avere assolutamente nessuna idea sull'evento, secondo quanto riporta il New York Times. In assenza di risposta, le speculazioni sul web sono state davvero tante, con alcuni utenti che affermavano dello schianto di un meteorite (come il meteorite che stava quasi uccidendo una donna), grandi esplosioni non ancora definite e perfino operazioni segrete da parte dell'esercito degli Stati Uniti.

A causare il rumore potrebbe essere stato anche un "semplice" terremoto. "Solo perché il Geological Survey non ha rilevato un terremoto non significa che non sia accaduto", ha dichiarato al New York Times il geofisico dell'agenzia, Don Blakeman. Il New Hampshire viene colpito spesso da terremoti molto deboli... e l'ultimo risale allo scorso agosto, quando nel territorio si è registrata una scossa di magnitudo 1,7 (perfino l'esplosione di una bomba potrebbe far registrare un terremoto).

Attualmente non sappiamo cosa possa aver causato il rumore... e la risposta potrebbe non arrivare mai. Sicuramente un evento che ha messo non poca agitazione agli abitanti dello stato e a questo punto non possiamo che attendere delle probabili risposte da parte degli esperti.