Il rumore dei motoscafi rende i pesci pagliaccio stressati e aggressivi

Lavorando sulle barriere coralline nella Polinesia francese, un team internazionale di scienziati ha esposto 40 coppie di pesci pagliaccio alle registrazioni dei suoni naturali della barriera corallina e del rumore dei motoscafi per due giorni.

Il rumore faceva nascondere il pesce pagliaccio nei tentacoli protettivi dell'anemone, si spostava meno in acque libere per nutrirsi ed era più aggressivo nei confronti del Dascyllus trimaculatus, un altro pesce che vive all'interno dell'anemone. I ricercatori hanno anche scoperto che i pesci colpiti dal rumore non erano in grado di rispondere adeguatamente a un secondo fattore di stress, probabilmente mettendoli a maggior rischio di minacce come predatori e cambiamenti climatici.

Gli animali esposti al rumore presentavano livelli elevati di cortisolo (l'ormone dello stress), testosterone e 11-ketotestosterone. "Gli alti livelli di cortisolo dopo due giorni di esposizione suggeriscono che i pesci pagliaccio sono cronicamente stressati dal rumore del motoscafo, sistema di risposta allo stress che lascia il pesce pagliaccio incapace di fornire risposte adeguate a ulteriori eventi stressanti", afferma l'autrice principale dello studio, la professoressa associata Suzanne Mills dell'École Pratique des Hautes Études.

Questi risultati evidenziano, quindi, la necessità di controllare il rumore artificiale negli habitat marini protetti. Uno studio simile è stato condotto prendendo in considerazione i granchi.