Rumore prodotto dalle aragoste può essere rilevato dall'incredibile distanza di 3 km

L'aragosta produce dei rumori che possono essere rilevati fino a 3 chilometri sott'acqua. Questo suono viene creato quando queste creature sfregano un'estensione della loro antenna contro una parte sotto i loro occhi. Tale metodo sembra essere usato per la comunicazione o per scoraggiare i predatori.

Secondo uno studio pubblicato su Scientific Reports, capire di più su questo meccanismo potrebbe aiutare gli sforzi di conservazione della specie. Un team di ricercatori ha registrato 1.560 di questi rumori prodotti da 24 aragoste nella baia di Saint Anne du Portzic, in Francia. I suoni sono stati registrati utilizzando otto microfoni sottomarini posti tra 0,5 e 100 metri di distanza dalle aragoste.

Gli autori hanno scoperto che solo gli individui di grandi dimensioni potevano essere registrati a una distanza di 100 metri, mentre gli individui intermedi, piccoli e molto piccoli non potevano essere registrati a distanze superiori rispettivamente a 50, 20 e 10 metri. Sulla base di queste misurazioni, della prevista perdita dell'intensità del suono a distanza e dei livelli di rumore di fondo presenti durante l'esperimento, gli autori hanno stimato che questi suoni potrebbero essere rilevati fino a 400 metri di distanza.

Gli autori ipotizzano che in condizioni di basso rumore di fondo, questi rumori prodotti dagli individui più grandi (di circa 13,5 centimetri di lunghezza) potrebbero essere rilevate fino a 3 chilometri di distanza. Il suono in questione, inoltre, potrebbe essere utilizzato per rilevare popolazioni di aragoste (sempre meno diffuse) a chilometri di distanza.